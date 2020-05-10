برشلونة يتوصل لاتفاق مع نجم يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إسباني، عن توصل برشلونة لاتفاق مع نجم يوفنتوس الإيطالي، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه وفقًا لمصادر إيطالية، فقد توصل برشلونة لاتفاق مع ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس على توقيع عقد مدته 4 سنوات.



وأضافت: "يتبقى لإتمام الصفقة، اتفاق برشلونة ويوفنتوس لدمج لاعبين آخرين في الصفقة، وبيانيتش نفسه أكد لمسؤولي البارسا رغبته في الانضمام للفريق الكتالوني".



وتابعت: "يوفنتوس طلب بعض اللاعبين من برشلونة، والنادي الكتالوني مُصر على أن يتواجد الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن الصفقة".



وكان بيانيتش قد حاول الرحيل الصيف الماضي عن السيدة العجوز، لكن إدارة النادي رفضت وتمسكت باستمراره، وحاليًا تم وضعه في السوق، في ظل وجود اهتمام كبير به من تشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.



وتبلغ قيمة اللاعب الدولي البوسني حاليًا 50 مليون يورو، لكن ستقل هذه القيمة بسبب الأضرار المالية بسبب تفشي وباء كورونا، وربما تصل إلى 30 مليون يورو.





المصدر: موقع كورة



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