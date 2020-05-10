جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني بعد الاستئناف

كشف جدول مباريات الدوري الألماني هذا الموسم 2019 – 2020، عن مواجهات قوية جداً في كل مرحلة بدءاً من الأسبوع الأول.



وتأتي أهمية جدول مباريات الدوري الألماني في ظل المنافسة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وبوروسيا دورتموند وصيفه والنشيط لايبزيغ على البطولة المحلية الأهم في ألمانيا.



وأربك فيروس كورونا المستجد جدول الدوري الألماني خلال الأسابيع الماضية وقد يطرأ تغيرات جديدة في حال الفشل بالتعامل مع الوباء الذي أنهك النشاطات الرياضية حول العالم.



وانطلقت مباريات الدوري الألماني في السادس عشر من أب/أغسطس 2019.



ويكشف جدول مباريات الدوري الألماني عن مباراة قوية على الأقل في كل أسبوع، إذا يكفينا التذكر بأن المرحلة الأولى كشفت عن لقاءات بين بايرن ميونيخ ووهرتا برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه.



جدول مباريات الدوري الألماني الجديد - المرحلة الأولى (26) بعد الاستئناف

الفريق الأول

الفريق الثاني

التوقيت والتاريخ

أوغسبورغ

فولفسبورغ

16:30 في السادس عشر من أيار - مايو

بوروسيا دورتموند

شالكه

16:30 في السادس عشر من أيار - مايو

لايبزيغ

فرايبورغ

16:30 في السادس عشر من أيار - مايو

فورتونا دوسلدورف

بادربورن

16:30 في السادس عشر من أيار - مايو

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هوفنهايم

هيرتا برلين

16:30 في السادس عشر من أيار - مايو

آينتراخت فرانكفورت

بوروسيا مونشنغلادباخ

19:30 في السادس عشر من أيار - مايو

كولن

ماينتس

16:30 في السابع عشر من أيار - مايو

يونيون برلين

بايرن ميونيخ

19:00 في السابع عشر من أيار - مايو

فيردر بريمن

باير ليفركوزن

21:30 في الثامن عشر من أيار - مايو

المصدر: بي إن سبورت