رياضة | وليد سليمان: أبو تريكة لن يعوض وتعلمت منه الكثير

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: أبو تريكة لن يعوض وتعلمت منه الكثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغنى وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، بزميله السابق في النادي الأحمر محمد أبو تريكة مؤكدا بأنه لن يعوض.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"أبو تريكة لن يعوض سواء داخل الملعب وخارجه، وهو نسخة غير قابلة للتكرار".

وتابع :"كنت دائما ما أسعى للتعلم منه، وأكد لي بأن النادي الأهلي لا بد أن يكون مادة تدرس للطلاب".

وأشار :"أكثر ما تعلمته داخل النادي الأهلي هو عدم تغيير المبدأ".

وزاد ة:"لا بد أن يقوم المسئولين بإنشاء مادة تسمى بإسم النادي الأهلي".