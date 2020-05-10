رياضة | وليد سليمان: عاشور سيختم مسيرته في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: عاشور سيختم مسيرته في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، عن مستقبل حسام عاشور قائد النادي الأحمر، والذي عرض النادي عليه الاعتزال لعدم رغبة فايلر في تجديد تعاقده معه الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج جمهور التالتة والذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"حسام لديه ظروف وهو لا يزال يفكر واعتقد بأنه سيختار القرار الذي عرضته عليه".

وزاد :"أكدت له بأنه حقق الكثير من البطولات والتي لم يحققها أحد وطالبته بأن لا يرتدي أي قميص أخر غير الأهلي".

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وتابع :"لو كنت مسؤول كل حاجة هيقولها حسام عاشور هاعملهاله".

وواصل :"حسام عاشور لديه التزامات وأتمنى أن يختم مسيرته في النادي الأهلي".

هو لاعب "راجل" وشخصية طيبة للغاية، وأنا أريد أن يختم مسيرته في النادي الأهلي".

وأتم حديثه :"أنا محظوظ بأنني سأختم مسيرتي في النادي الأهلي، هو امر مهم للغاية".