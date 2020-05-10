رياضة | الزمالك يحسم مصير أبوجبل من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير أبوجبل من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت إدارة الزمالك مصير حارس مرمي الفريق بالموسم المقبل، وقررت الإبقاء على اللاعب وعدم الموافقة على رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقي اللاعب عدة عروض للرحيل عن القلعة البيضاء.

وأفادت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك أعلنوا التمسك باستمرار محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق الأبيض بالموسم المقبل، ورفضوا رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما انتشرت أنباء عن تلقيه عدة عروض لمغادرة القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الزمالك في الاحتفاظ بالحارس محمد أبوجبل بعدما أصبح واحد من الركائز الأساسية في تشكيلة الزمالك والتي يعتمد عليه الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل أساسي في مباريات الفريق الأبيض، ولا يمكن التفريط في خدماته بالوقت الحالي.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون منح محمد أبوجبل فرصة ا لمشاركة بشكل أساسي مع الزمالك، بعد تراجع مستوي محمد عواد حارس مرمي الفريق، وظهر "أبوجبل" بمستوي مميز رفقة الفريق الأبيض وحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق قبل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.