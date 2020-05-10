رياضة | وليد سليمان يشيد بمدرب الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان يشيد بمدرب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأحمر والحالي للزمالك.وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج جمهور التالتة الذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"باترييس كارتيرون مدرب مميز للغاية ويكفي أنه وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا والفريق يعاني من كمية إصابات كبيرة".

وتابع :"كارتيرون يعتبر أقرب مدرب يشبه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، وحقق نتائج دية للغاية مع النادي الأحمر".

وواصل :"الدليل على أن باتريس كارتيرون أنه مدرب مميز هو النتائج التي يحققها مع الزمالك".