رياضة | وليد سليمان: فايلر مدرب صارم ويشبه جوزيه في هذا الأمر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: فايلر مدرب صارم ويشبه جوزيه في هذا الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر مميز.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج جمهور التالتة والذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"فايلر مدرب مميز للغاية ويقوم بعمل محاضرات مع اللاعبين قبل بداية التدريبات".

وتابع :"هو مدرب صارم ويرغب في خوض التدريبات بشكل قوي ويحب العمل بالطريقة الهجومية".

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وزاد :"مجموعة اللاعبين المتواجدين تحتاج للتعود على اجواء النادي وخطة اللعب التي يركز عليها رينيه فايلر".

وحول هناك تقارب بين فايلر وجوزيه قال :"فايلر قريب من مانويل جوزيه وتحديدا في جزئية التركيز وعدم إضاعة أي وقت في التدريب".

وأشار :"تعلمت داخل النادي الأهلي على الفوز، وضرورة التعويض في حال التعادل أو تلقي الخسارة".