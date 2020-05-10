رياضة | وليد سليمان: قادر على اللعب 90 دقيقة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: قادر على اللعب 90 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه ضحى بالكثيثر من أجل الانتقال إلى النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج جمهور التالتة والذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2: "كنت أتمنى استمرار اللاعبين الكبار داخل الفريق".

وزاد :"النادي الأهلي كبير ولا يقف على لاعب على الإطلاق، وأنا أرى بأن المجموعة الكبيرة مع التوفيق والتجانس سيحققون النجاحات الكبيرة".

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وواصل :"تعلمت ممن سبقوني في الأهلي ومسئوليتي الآن إيصال الرسالة للجيل الجديد".

وأردف :"قادر على اللعب لمدة 90 دقيقة وشاركت مع كارتيرون طوال المباراة، ولكن هي مسألة تعودج إلى المدير الفني".

وواصل :"الأهم ليس عدد الدقائق التي ستشارك فيها ولكن تأثيرك في الملعب".

