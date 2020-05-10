رياضة | هل انتابه القلق لعدم إمكانية تجديد تعاقده مع الأهلي؟ وليد سليمان يرد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل انتابه القلق لعدم إمكانية تجديد تعاقده مع الأهلي؟ وليد سليمان يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان ينتابه القلق من مسألة تجديد تعاقده مع النادي الأحمر، ولكن اهتمامه كان باللحظة التي سيتم إبلاغه بنهاية مسيرته والنادي الذي سينتقل له بعد الرحيل عن القلعة الحمراء".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج جمهور التالتة والذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2:"كنت مضغوط طوال الفترة الماضية، لأنني مطالب بأن أظهر بشكل مميز واستغل كل الفرص التي تتاح لي".

وأشار :"فايلر أكد لنا بأن من سيؤدي التدريبات بشكل جيد هو من سيشارك، كما أن هذا الأمر وضعني تحت ضغط كبير وهو ما جعلني أؤدي تدريباتي بشكل قوي للغاية".

وزاد :"لم أكن قلقا من مسألة التجديد للنادي الأهلي، ولكني كنت أفكر فيما سأفعل في حال عدم تجديد التعاقد".

وواصل :"أبلغت لجنة التعاقدات بأنني قادر على اللعب لموسمين أخرين والحمد لله أنني سأنهي مسيرتي مع النادي الأهلي".

وأشار :"التوفيق حالفني منذ تولي رينيه فايلر المهمة، وكنت مؤثر مع

