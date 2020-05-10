رياضة | وليد سليمان: بكيت 3 مرات وذهبت للمستشفى بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: بكيت 3 مرات وذهبت للمستشفى بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه ضحى بالكثيثر من أجل الانتقال إلى النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج جمهور التالة والذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2: "جلست وقتا طويلا بدون أن أأكل أو أشرب وامتنعت عن الأكل بسبب عدم إتمام انتقالي للأهلي".

وتابع :"بكيب 3 مرات لأجل النادي الأهلي الأولى كانت في مباراة بين الأهلي والزمالك في موسم 1993، وفي المرة الثانية خلال مباراة الأهلي أمام إنبي عندما قام جمهور النادي الأحمر من أجلي".

وزاد :"أما المرة الثالثة عندما تحدث معي الكابتن محمود الخطيب وأبلغني بأن الصفقة لم تتم عندما كنت لاعبا في صفوف إنبي والأمر كان بالنسبة لي بمثابة الصدمة الكبيرة وذهبت إلى المستشفى بسبب هذا الأمر".

وأتم :"ذهبت إلى النادي الأهلي بعد الثورة فأندية البترول كانت توافق على رحيل اللاعبين طالما أن هناك عرض مادي جيد".