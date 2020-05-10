رياضة | وليد سليمان: وقعت على عقود التجديد للأهلي في لحظات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: وقعت على عقود التجديد للأهلي في لحظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن التجديد مع النادي الأحمر، لم يأخذ وقت كبير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه حزين بسبب الاهتمام الكبير الذي وجدته من المسئولين بهذا الأمر والذي لم يحدث قبل ذلك".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج جمهور التالة والذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"قمت بالتوقيع على القعود وتركت التقدير المادي إلى مسؤولو الأهلي".



وتابع :"ذهبت إلى جلسة التوقيع وأبلغت لجنة التخطيط باني حزين لوجود مثل هذا الكم من الاهتمام، وكنت اتمنى أن تكون هذه المرة مثل كل مرة كنت أوقع فيها على عقود التجديد".

وواصل :"كان من المفترض أن يكون التجديد من وقت سابق ولكن في الجلسة الجميع أكد بأن النادي يقدرني جيدا ويحترمني".

وأردف :"الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي أكد لي بأن النادي يقدرني جيدا".