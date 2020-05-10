رياضة | وكيل النني يكشف حقيقة إصابته بـ"كورونا" ومصيره في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل النني يكشف حقيقة إصابته بـ"كورونا" ومصيره في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علاء نظمي وكيل اعمال المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال والمعار لصفوف بيشتكاش التركي سلامة موكله نافيا تعرضه للإصاببة بفيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمد النني بخير ويشارك في تدريبات بشكتاش".



وتابع :"النني بخير وبعيد عن إصابات كورونا التي ضربت بشكتاش .

وزاد :"النني سيكمل إعارته مع بشكتاش وفي نهاية الموسم سيحسم مصيره مع الأرسنال ".

وواصل :"النني يمتلك عروض عديدة ولكن لم يحسم موقفه ".

وأشار :"النني مستبعد فكرة عودته حاليا للعب في مصر أو الخليج". وأردف :"عروض النني التي تلقاها من إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، وهو يريد إنهاء مسيرته في أوروبا".