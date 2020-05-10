رياضة | فلافيو يكشف أسباب تميزه في الضربات الرأسية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فلافيو يكشف أسباب تميزه في الضربات الرأسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"التميز في الضربات الرأسية جاء بعد العمل عليها بشكل كبير، وذلك عندما كنت لاعبا في فريق بيترو أتلتيكو فكرة القدم في أنجولا تركز على العرضيات بشكل كبير".

وتابع :"تدربت على هذه الكرات بطريقة كبيرة وتدربت مع فريق بيترو أتليتكو وجيلبرتو عمل معي جيدا على هذا الأمر".

وواصل :"لست طويلا للغاية ولكن نجحت في التأقلم على كيفية الهجوم على الكرة والقفز عليها لإحراز الأهداف".

كشف الأنجولي فلافيو لاعب النادي الأهلي السابق أسباب تألقه في الضربات الرأسية خلال تواجده مع النادي الأحمر.

وأردف :"الأمو بأدت تمشي بشكل طبيعي، وهو نتيجة العمل الكبير".