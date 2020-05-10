رياضة | فلافيو: ثقة مانويل جوزيه السبب وراء استمراري وتألقي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فلافيو: ثقة مانويل جوزيه السبب وراء استمراري وتألقي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف فلافيو في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عندما فكر الجهاز الفني للنادي الأهلي في التعاقد معي كان يعلمون جيدا أنهم يتعاقدون مع مهاجم يجيد إحراز الأهداف".
وتابع :"ما حدث في الموسم الأول مع النادي الأهلي يحدث مع الكثير من اللاعبين ولكني استمريت في العمل وكنت أعلم أن هذا الامر سينتهي بمجرد إحرازي لهدف".
وواصل :"كان هناك الكثير داخل النادي الأهلي لا يريدون بقائي في النادي ولكن مانويل جوزيه تمسك بي وأبقاني في الموسم الثاني".
وزاد :"تعملت الكثير داخل النادي الأهلي وخاصة بعد الموسيم الأول الذي صبرت فيه حتى أصبحت هداف الفريق".
وأشار :"كانت هناك ثقة من الجهاز الفني وزملائي في الفريق في قدراتي وإمكانياتي وهما السبب في تألقي في الموسم المقبل".