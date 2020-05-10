رياضة | نجم لاتسيو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم لاتسيو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرازيلي لويز فيليبي مدافع فريق لاتسيو الإيطالي، عن الأنباء المنتشرة بخصوص اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه مع فريقه الإيطالي بالموسم الحالي.

وأعرب "فيليبي" عن سعادته بأنباء اهتمام برشلونة بالتعاقد معه في الصيف المقبل، مؤكدًا أن ذلك يعني قيامه بعمله بالشكل الأمثل مما دفع كبار أندية أوروبا للسعي للحصول على خدماته خلال الموسم القادم.

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وأكد المدافع البرازيلي في تصريحات صحفية أنه شخص هادئ يسعي للتركيز مع لاتسيو في الفترة المقبلة، ولا يلتفت للعروض المقدمة له حاليًا في انتظار حسم مصير الموسم الجاري ، موجها الشكر لمسئولي النادي الإيطالي على دعمه منذ البداية.

ويتبقي عامين في عقد "فيليبي" مع لاتسيو الإيطالي، ويسعي مسئولي النادي لتجديد عقده لمدة 5 سنوات مقبلة، مع زيادة يمة راتبه، من أجل اغلاق الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب وفي مقدمتهم نادي برشلونة.