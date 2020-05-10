رياضة | إنبي يخاطب بترول أسيوط للحصول على خدمات ترك وشلبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يخاطب بترول أسيوط للحصول على خدمات ترك وشلبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، خطاباً رسمياً، من نادي إنبي، للحصول على خدمات الثنائي أحمد ترك مهاجم نادي بترول أسيوط وزميلة اللاعب مصطفى شلبي.

ولفت ترك الأنظار خلال الموسم الحالي، مع البترول، كما كان هداف الفريق في الموسم الماضي.

وتلقى أحمد ترك العديد من العروض، مؤخراً من أندية نجوم المستقبل والبنك الأهلي و بني سويف بجانب عرض نادي إنبي.

وقال أحمد علاء وكيل اللاعب أحمد ترك، أنه يفضل الإنضمام لأحد أندية الدوري الأول، عقب فترة من التألق بقميص الفريق الأسيوطي.