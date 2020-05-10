رياضة | الأهلي يبدأ في دراسة العروض المقدمة لصالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ في دراسة العروض المقدمة لصالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء على رحيل صالح جمعة نجم الفريق في نهاية الموسم الجاري خاصة بعد تأكيد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أن الأحمر ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

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وقامت إدارة الأهلي بمطالبة صالح جمعة بتقديم العروض المقدمة له سواء من الدوري المصري أو عروض خارجية لتبدأ الإدارة في دراستها واختيار الأفضل منها.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع صالح جمعة في الصيف القادم أبرزها إنبي والانتاج الحربي ومصر المقاصة بالاضافه إلى بعض العروض الخارجية.