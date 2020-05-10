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رياضة | كلوب يرشح مبابي للانضمام إلى ليفربول

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يرشح مبابي للانضمام إلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مدير نادي ليفربول يورجن كلوب النجم الفرنسي كيليان مبابي كلاعب "بألمع مستقبل" في عالم كرة القدم وسط تكهنات تربط فريقه باريس سان جيرمان.

عزز مبابي موهبته المذهلة هذا الموسم برصيد 30 هدفًا و 17 تمريرة في 33 مباراة فقط في جميع المسابقات.

أشارت التقارير في الشهر الماضي إلى أن كلوب اتصل بوالد مبابي بشأن خطوة محتملة ، وهو الآن يميل مبابي ، بالإضافة إلى جناح آخر مرتبط بليفربول في جادون سانشو لاعب دورتموند.

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عندما سئل عما إذا كان يرغب في تدريب ليونيل أو أو سيرجيو أجويرو ، قال كلوب لـ beIN Sports: "أين في تلك القائمة؟ أين ليفاندوفسكي في تلك القائمة؟

وتابع: "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين هناك ، وجميعهم جيدون حقًا. كان لدي ليفاندوفسكي، ولدى مبابي أكبر مستقبل، يمكننا التحدث عن جادون سانشو أيضًا ، لذا فهم جميعًا قادمون."

تم منح مبابي افضل لاعب في الدوري الفرنسي بعد إلغاء الموسم في وقت مبكر بسبب فيروس .

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