رياضة | إنتر ميلان يصدم برشلونة بشأن صفقة تبادل لاوتارو وفيدال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يصدم برشلونة بشأن صفقة تبادل لاوتارو وفيدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير عن أن نادي إنتر ميلان غير راغب في ضم لاوتارو مارتينيز في أي مبادلة مع لاعب وسط برشلونة أرتورو فيدال.

في حين أن برشلونة مهتمون بضم المهاجم الأرجنتين لوتالاو ، فإنهم ضد دفع مبلغ مالي مباشرة لضمه.

وقد أدى ذلك إلى اقتراح لصفقة تبادل لاعبين، بما في ذلك فيدال الذي لعب سابقًا تحت قيادة مدرب إنتر أنطونيو كونتي.

Advertisements

على الرغم من أن انتر ميلان حريص على التوقيع مع فيدال ، زعمت "توتوسبورت" أن النيرازوري يريدون إبقاء الصفقات المحتملة منفصلة عن بعضها البعض.

تبلغ قيمة مارتينيز 95 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي، حيث قيل أن فيدال متاح مقابل قيمة منخفضة نتيجة عام واحد فقط على عقده.

من أجل ضمان عدم مغادرة فيدال في انتقال مجاني في عام 2021 ، قد يضطر برشلونة إلى التوصل إلى حل وسط خلال الأشهر القادمة.