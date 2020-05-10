رياضة | أول تعليق من الزمالك على تصريحات أسامة نبيه الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الزمالك على تصريحات أسامة نبيه الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور على أن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة، بعد ما ردده بخصوص مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر في أحد البرامج ، مشددا على ان اللاعب أساء لنفسه و لكي يكسب شعبية مزيفه وسط جماهير الزمالك أطلق هذه التصريحات العبيطه التي تسيء لنادى الزمالك العريق .

وشدد مجلس الزمالك على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه و ليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره .

ويحذر الزمالك، أسامة نبيه الزج باسم نادي الزمالك في أي جملة مفيدة.