انت الان تتابع انتكاسة لخطط عودة الدوري الألماني بعد وضع تشكيلة دينامو دريسدن في الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

تعرضت خطط ألمانيا لاستئناف منافسات كرة القدم في 16 مايو أيار لانتكاسة مبكرة بعد وضع تشكيلة دينامو دريسدن المنافس في الدرجة الثانية بأكملها في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن النادي الألماني في موقعه على الإنترنت أن الفحوص التي خضع لها أفراد الفريق أمس الجمعة كشفت عن حالتين إيجابيتين وأمرت السلطات الصحية بوضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي.

وقال دينامو دريسدن "بعد تحليل الموقف، قررت السلطات الصحية في دريسدن... اليوم السبت وضع الفريق بأكمله، بما في ذلك الجهاز الفني والإداري، في حجر صحي لمدة أسبوعين في منازلهم.

"بسبب إجراءات الحجر، لن يستطيع النادي السفر إلى ساكسونيا السفلى لخوض المباراة المقررة يوم 26 مايو".

وكان من المفترض أن يلعب دينامو دريسدن ضد هانوفر يوم الأحد المقبل في مباراته الأولى بعد استئناف دوري الدرجة الثانية عقب التوقف الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا.

وقال رالف مينجه مدير دينامو دريسدن الرياضي "في الأسابيع القليلة الماضية، بذلنا جهودا هائلة على صعيد الأفراد والأمور اللوجيستية من أجل تطبيق كل الإجراءات الصحية والطبية بصرامة.

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"نحن على اتصال بالسلطات الصحية المسؤولة والاتحاد الألماني لكرة القدم من أجل تنسيق الخطوات المقبلة. الواقع هو أننا لا نستطيع المران أو المشاركة في أي مباراة خلال الأيام الأربعة عشر القادمة".

وأعلنت رابطة الدوري الألماني الأسبوع الماضي استئناف النشاط يوم 16 مايو أيار بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

ووضع الدوري قواعد وارشادات مُفصلة للتدريبات والمباريات من أجل تقليص مخاطر العدوى، بما في ذلك إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس.

لكن كيفية التعامل مع اكتشاف حالات إيجابية خارج سيطرة الدوري لأن القانون الألماني ينص على أن التعامل مع أي حالة في يد السلطات الصحية فقط.

وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس آذار بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب كرة القدم حول العالم بحالة جمود. ومن المرجح أن تراقب بطولات الدوري الأخرى عن كثب استئناف ألمانيا للمباريات.