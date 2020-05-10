الامارات | الاتفاق السعودي يدخل سباق التعاقد مع كونترا

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودي يدخل سباق التعاقد مع كونترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «برو سبورت» الرومانية أن نادي الاتفاق السعودي دخل سباق التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، بعدما سبق أن تلقى عروضاً من بني ياس وشباب الأهلي والمنتخب الوطني.

وأشارت إلى أن المدرب الروماني بات في طريقه إلى الموافقة على أحد العروض التي تلقاها من السعودية والإمارات، موضحة أن عرض الاتفاق السعودي تضمن حصول كونترا والطاقم المساعد معه على مليون دولار سنوياً، بينما أكدت أن مدرب منتخب رومانيا السابق يسعى إلى الحصول على زيادة أخرى قدرها 500 ألف دولار.

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