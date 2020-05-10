الامارات | زوجة براينت تقاضي مكتب شريف لوس أنجلوس بسبب صور تحطم المروحية

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة براينت تقاضي مكتب شريف لوس أنجلوس بسبب صور تحطم المروحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت زوجة نجم كرة السلة الأميركي الراحل، كوبي براينت، فانيسا براينت، مقاضاة مكتب الشريف في مقاطعة لوس أنجلوس بسبب التقاط عناصره صوراً لموقع تحطم المروحية، الذي أودى بحياة زوجها وابنتهما (جيانا)، في وقت سابق من العام الجاري، بحسب تقارير صحافية أميركية.

وحصلت مجلة «بيبول»، التي تُعنى بأخبار المشاهير، على نسخة من الدعوى القانونية التي رُفِعَت، أول من أمس، وتسعى من خلالها براينت الى الحصول على تعويضات نتيجة الضرر العاطفي والمعاناة الذهنية، في أعقاب الكشف أن ثمانية من مساعدي شريف المقاطعة التقطوا صوراً للحطام والجثث وشاركوها مع آخرين.

ولقي براينت وابنته وسبعة أشخاص آخرين مصرعهم في حادث تحطم مروحية شرق لوس أنجلوس في 26 يناير الماضي.

وبحسب ملف الدعوى «تواجد في الموقع ما لا يقل عن ثمانية من مساعدي الشريف التقطوا صوراً بهواتفهم الخلوية للأطفال القتلى وأهلهم والمدربين. كما أقرّ مكتب الشريف لاحقاً، لم يكن هناك غرض تحقيقي لمساعديه، من أجل التقاط الصور في موقع التحطم، بل التقط المساعدون الصور لأهدافهم الشخصية».

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والأشخاص الوحيدون المصرح لهم بالتقاط صور لموقع التحطم هم محققون من المجلس الوطني لسلامة النقل، ومكتب الطبيب الشرعي.

وأقرّ شريف مقاطعة لوس أنجلوس، أليكس فيلانويفا، في مارس، بأن مساعديه قد التقطوا صوراً لموقع التحطم، بعدما كشفت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» وجودها.

وذكر موقع «تي أم زي» للأخبار الترفيهية، الذي كان أول من أفاد عن تحطم مروحية تقل أسطورة لوس أنجلوس ليكرز، آنذاك أن «نادلاً قدم شكوى بعد سماعه أن أحد مساعدي الشريف يعرض الصور أمام زبون في الحانة».

مساعدو شريف لوس أنجلوس التقطوا صور الحطام والقتلى لأغراض شخصية.

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