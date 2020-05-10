الامارات | «السلة» يحدد مواعيد استئناف أنشطته ويخاطب الجهات الرياضية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلة» يحدد مواعيد استئناف أنشطته ويخاطب الجهات الرياضية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن أن الاتحاد سيخاطب، اليوم، الجهات الرياضية بالدولة، سواء الهيئة العامة للرياضة أو اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية والأندية، بالمواعيد المقترحة التي حددها الاتحاد في اجتماعه الخميس الماضي، لاستئناف أنشطته ومسابقاته، خصوصاً الدوري الذي حدد له 14 أغسطس المقبل، والأول من يونيو 2020، لعقد الجمعية العمومية العادية، ثم في الثامن من الشهر ذاته عقد جمعية عمومية غير عادية، تهدف إلى مناقشة النظام الأساسي للاتحاد.

وقال المطوع، لـ«الإمارات اليوم»، إن الاتحاد حدد كذلك موعداً لإقامة دورة تنشيطية للأندية في الثالث من أغسطس المقبل، تتيح الفرصة للأندية لاستكمال إعادة تأهيل لاعبيها، قبل الدخول في الدوري 14 من الشهر نفسه.

وقال إن مخاطبة الجهات الرياضية في الدولة، هدفه تنظيم العمل بصورة رسمية ولإبداء الرأي في تلك المواعيد. وقال إن الاتحاد شدد على أن استكمال الدوري والمسابقات وكل الأنشطة الأخرى، سيبقى رهناً بالأوضاع الصحية في ظل كورونا، واتخاذ إجراءات تؤمن السلامة للجميع، من خلال إقامة المباريات على صالات محايدة تخضع لاشتراطات صحية صارمة، واختصار مباريات المربع الذهبي من نظام «بست أوف 3»، المكون من مباراتي ذهاب وإياب، ثم مواجهة فاصلة حال التعادل في مرات الفوز، إلى الاكتفاء بمباراة واحدة فقط، يتحدد من خلالها طرفا النهائي.

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