الامارات | رسمياً.. تأجيل بطولة العالم للكاراتيه في دبي إلى 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تأجيل بطولة العالم للكاراتيه في دبي إلى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الكاراتيه، رسمياً، تأجيل بطولة العالم بدبي إلى عام 2021، حيث كان من المزمع إقامتها في نوفمبر من العام الجاري، على أن تتم مخاطبة الاتحاد الدولي بذلك، وتحديد موعد إقامة البطولة بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو دبي 2021.

جاء القرار خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد، أول من أمس، عن بُعْد وبتقنية «الفيديو كونفرانس»، وحضره رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، ونائب رئيس الاتحاد، مروان سنكل، والأمين العام، راشد آل علي، والأمين العام المساعد، حميد شامس، والمدير المالي، محمد الشحي، وعضو مجلس الإدارة، مريم الشامسي.

وقال الرزوقي، في تصريحات صحافية: «تأجيل بطولة العالم جاء نتيجة تقييم شامل للأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم، جراء انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتأثير الكبير الذي أحدثه الوباء في استعدادات الرياضيين، واستحالة إقامة البطولات المحلية والعالمية، لعدم وجود الضمانات الكافية لسلامة اللاعبين والعاملين والمشجعين».

وأضاف: «سيتم عرض قرار تأجيل مونديال دبي خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الثلاثاء المقبل، خصوصاً أن الاتحاد الإماراتي اتخذ أيضاً ضمن قراراته في الاجتماع إيقاف النشاط لجميع بطولات الموسم الحالي 2019-2020، حتى إشعار آخر».

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وتابع: «تضمنت بقية القرارات تكليف الأمين العام للاتحاد ورئيس اللجنة الفنية راشد آل علي، بترأس لجنة إعادة النظر في اللوائح الخاصة بالمشاركات المحلية للاعبين، ورفع توصية بدراسة النظام الأساسي للاتحاد والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن».

واختتم: «تم تكليف لجنة استحداث المبادرات الجديدة في الاتحاد، بتولي إقامة محاضرات عن بُعْد لكل من المدربين والحكام واللاعبين، بجانب إدراج برامج تدريب خاصة للاعبي المنتخب الوطني بتقنية الاتصال المرئي وعن بُعْد، خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على مستوياتهم، سواء البدنية منها أو الفنية».

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