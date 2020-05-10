الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ماتيوس

نشر لاعب الوصل، البرازيلي ماتيوس دا سيلفا، مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام» أثناء خوضه بعض التدريبات الشاقة بصعود أحد الجبال في البرازيل، موضحاً التزامه بتأدية التدريبات في فترة توقف الدوري للحفاظ على لياقته البدنية.

مفاوضات

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منحت إدارة أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي، الجهاز الفني للفريق صلاحيات كبيرة في ترشيح اللاعبين الذين يرغب في ضمهم بالموسم المقبل، فضلاً عن تجهيز قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيغادرون، ورصدت الإدارة موارد مالية مقدرة لهذا الأمر.

نقل تلفزيوني

دعا إداريون في أندية الدرجة الأولى إلى وضع خطة واضحة ومعلنة مبكراً عن أسلوب النقل التلفزيوني لمباريات الموسم المقبل لدوري الهواة، بحيث تحظى جميع الأندية بحقها في التغطية الإعلامية المناسبة.

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