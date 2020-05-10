الامارات | «الدراجات» يخصص غرفة مجهزة لتدريب الدراجين

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الدراجات» يخصص غرفة مجهزة لتدريب الدراجين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أمين عام اتحاد الدراجات، رئيس لجنة المنتخبات، عبدالناصر الشامسي، أن الاتحاد قرر اعتماد طريقة جديدة لتجهيز لاعبي المنتخب في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تجهيز غرفة مزودة بكل الأجهزة داخل مقر الاتحاد للتدريب اليومي بواقع دراج أو اثنين كل يوم، ليكون الاستعداد بأفضل طريقة.
وقال الشامسي، في تصريح صحافي، إنه تم الاجتماع عن بعد بالدراجين من المنتخب، وبحث خلاله الوضع في المرحلة الحالية والاطمئنان على سلامة الدراجين، ومدى التزامهم ببرنامج التدريب عن بعد الذي أعده المدرب بدر ميرزا. وقال إنه في حال تأكد عودة نشاط الدراجات في أغسطس، فسيتم وضع برنامج جديد.
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