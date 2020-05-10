الامارات | الزمالك يهدد: بطولات الأبيض ليست بالتربيطات أو التفويت

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدد: بطولات الأبيض ليست بالتربيطات أو التفويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي الزمالك المصري بيان رسمي أدان فيه ما قاله أسامه نبيه نجم الفريق السابق ومدرب المنتخب في تصريح تلفزيوني، وأوضح البيان أن لاعب الزمالك أدان نفسه وكان يريد بطولة زائفه مع جمهور الأبيض.

وكان أسامة نبيه، قد صرح في برنامج تلفزيوني، بأنه رفض التسجيل في مرمى الزمالك وتعمد إهدار الفرص، عندما كان لاعبًا في صفوف غزل المحلة، خلال مباراة في نصف نهائي كأس مصر وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

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وقال الزمالك في بيان رسمي: "أسامة نبيه أدان نفسه فقط لا غير، وذلك لاكتساب بطولة زائفة أمام جماهير الزمالك، أكاذيب نبيه ليس لها أساس من الصحة، وليس للزمالك دخل بها، لأنها لم تحدث على أرض الواقع.. حقق الزمالك بطولاته بمجهود لاعبيه، وليس بتفويت البعض له أو بتربيطات ومؤامرات".

وتواصل البيان بتحذير أسامه نبيه من الزج باسم النادي، في مثل هذه التصريحات مرة أخرى.

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