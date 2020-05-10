شكرا لقرائتكم هادي خشبة: الأهلي لازم يستفيد من نجومه بهذه الطرق! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هادي خشبة لاعب الأهلي السابق إنه لابد من إدارة الأهلي الاستفادة من جميع نجومه في كل وقت وعدم ترك أولاده خارج القلعة الحمراء .
وأضاف خشبة في تصريحات تصريحات تليفزيونية، أن النادي الأهلي أحق بتواجد نجومه وأبنائه الرياضين من خلال جهدهم في إطار خدمة النادي وليس مجاملة فقط مشدداً أنه لابد من وجود كوادر جديدة وأصحاب خبرات في الأهلي لكي يعطو الإضافة للنادي وليس للتواجد من أجل المصالح الشخصية فقط.
وتابع لابد من إدارة النادي الحفاظ على أبنائهم والإستفاده منهم في جميع المجالات الفنية والإدارية خاصة وأنهم إكتسبو خبرات كبيرة خلال تواجدهم في النادي .
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