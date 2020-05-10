شكرا لقرائتكم طبيب الغلابة: حزين من إيقاف الدوري لأنه حرمني من مشاهدة مباريات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن حزنه الشديد بسبب إيقاف مسابقة الدوري. وقال مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " حزين من إيقاف الدوري لأنهم حرموني من مشاهدة مباريات الزمالك". كشف الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن الفريق الذي يشجعه عالميًا قائلاً: أحب فريق ليفربول الإنجليزي. Advertisements وقال مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " إن محمد صلاح نجم ليفربول لاعب محترم ومتميز وشرف مصرونفتخر به". وأضاف، أن سر نجاح محمد صلاح هو الإخلاق التى يمتلكها بالإضافة إلي أنه صلاح يحافظ بشكل جيد على لياقته البدنية.

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