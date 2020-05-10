شكرا لقرائتكم طبيب الغلابة: اشجع الزمالك وأنا في المرحلة الإعدادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، إنه يشجع نادي الزمالك عندما كان طالبًا فى الصف الإعدادي.
وأضاف مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: "اشجع الزمالك وانا في الصف الإعدادي وأعشق الزمالك من وقتها".
وأوضح، أنه أطلق اسم علاء علي شقيقة الأصغر حبًا فى النجم علاء الحامولي لاعب نادي الزمالك السابق.
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