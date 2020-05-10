شكرا لقرائتكم طبيب الغلابة: اشجع الزمالك وأنا في المرحلة الإعدادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، إنه يشجع نادي الزمالك عندما كان طالبًا فى الصف الإعدادي.

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وأضاف مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: "اشجع الزمالك وانا في الصف الإعدادي وأعشق الزمالك من وقتها".

وأوضح، أنه أطلق اسم علاء علي شقيقة الأصغر حبًا فى النجم علاء الحامولي لاعب نادي الزمالك السابق.