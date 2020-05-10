وليد سليمان: وقعت للأهلى وترك التقدير للنادى

جدة - عمرو شويل

قال وليد سليمان نجم الأهلى إن تجديده للنادى الأهلى يعد أمرا عاديا موضحا أنه وقع وترك التقدير للمسئولين.

أضاف الحاوى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق :" حزنت لجلوس مسئولى الأهلي معى للتفوض كان من الممكن أن يبلغونى بقدومى كى أوقع وتنتهى الأمور ولكن من الممكن أن يكونوا اجتمعوا بنا يحسسونا بقيمتنا كلاعبين".

تابع الحاوى :" بكيت 3 مرات بسبب الأهلى الأولى بسبب هدف أيمن شوقى في الأهلى موسم 91 / 92 والثانية عندما نادانى جمهور الأهلى عندما كنت لاعبا في إنبى والثالثة عندما وضعت العراقيل لمنع انتقالى للأحمر".

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

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وتراجع وليد سليمان، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.