وليد سليمان: محظوط بمعاصرة جيل أبو تريكة وبركات ومتعب وجمعة

جدة - عمرو شويل

قال وليد سليمان نجم الأهلى إنه محظوظ بمعاصرته لجيل العظماء في القلعة الحمراء والذى ضم محمد أبو تريكة وعماد متعب ووائل جمعة ومحمد بركات.

وتحدث الحاوى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق عن كواليس تجديد عقده مع النادى الأهلى قائلا:" كنت قلقا أن يخبرنى مسئولي الأهلى بعدم حاجتهم لى بعد هذه الفترة الطويلة التي قضيتها داخل أسوار القلعة الحمراء خاصة أنى ما زلا قادرا على العطاء.

وعن الفترة التي قضاها الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للأهلى قال الحاوى:" كارتيرون يعتبر حالفه التوفيق بالوصول إلى نهائي أفريقا بخامة اللاعبين اللذين كانوا متواجدين معه فضلا عن الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق".

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

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وتراجع وليد سليمان، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت بمقدار مليون و700 ألف جنيه مصرى. وكانت القيمة التسويقية لوليد سليمان قبل الثامن من أبريل الجارى تقدر بحوالى نصف مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، قبل أن تتراجع قيمته التسويقية إلى 400 ألف يورو، ما يعادل 6 ملايين و900 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها حاوى الأهلي فى موسم 2012 بحوالى مليون يورو أى ما يعادل 17 مليون جنيه فى الوقت الحالى.