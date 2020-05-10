شكرا لقرائتكم طبيب الغلابة: أعشق كاسونجو ومعروف يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن اللاعبين الذي يحبهم من صفوف الفريق الأبيض. Advertisements وقال مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " أحب طريقة كاسونجو لأنه لاعب مميز". وأضاف طبيب الغلابة أنه يعشق معروف يوسف عندما كان يلعب في صفوف الفريق الأبيض قبل انتقاله للمقاولون على سبيل الإعارة لأنه لاعب يمتلك إمكانيات فنية كبير وسريع للغاية.

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