شكرا لقرائتكم طبيب الغلابة: كارتيرون مدرب مخه نضيف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. Advertisements وقال مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " كارتيرون مدرب مخه نضيف" وأشار إلي أن كارتيرون نجح مع الزمالك وفاز ببطولتي السوبر المصري و الأفريقي.

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