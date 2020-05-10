شكرا لقرائتكم محمد يوسف يكشف عن السبب الرئيسي لرحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق أن التدخل في عمله بمنصب المدير الفني للأهلي سبب رئيسي رحيله عن القلعة الحمراء في ذلك التوقيت.

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وأشار يوسف في تصريحات تلفزيونية أن التجديد للاعبين خاصة متعب كان سبباً في ترك منصب المدير الفني للاهلي لأنه هذا الشأن إختصاص المدير الفني لكني لم أعترض على إستمراره وكنت بشرف على علاجه في هذا التوقيت .

وتابع أن متعب من العناصر الأساسية وشاركته في نهائي أفريقيا هذا العام خاصة وأنه كان عائد من الإصابة وحققنا اللقب الإفريقي ودفعت به في كأس العالم للأنديه وإعتراضي الوحيد على جزئية التدخل في عمل المدير الفني .