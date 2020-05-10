شكرا لقرائتكم طبيب الغلابة: مرتضى منصور قائد حقيقي ومصر لن تري مثله مرة أخري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن سعادته بوجود المستشار مرتضى منصور في رئاسة الزمالك قائلاً: " إن مرتضى منصور إداري حاسم ووجود وسام لنادي الزمالك". Advertisements وقال مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " سعيد بوجود مرتضي منصور فى رئاسة القلعة البيضاء؛ لأنه رجل حازم وحاسم". وأضاف قائلاً: " أن مرتضي منصور خد الزمالك من سابع أرض لسابع سما.. واهنئ الزمالك بوجودة كقائد له وأيضًا أولاده يقومون بعمل هائل ومصر لن تري مثل مرتضى منصور مرة أخري"، مشيرًا إلي أن الزمالك اكتسب قائد حقيقي وهو مرتضي منصور

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