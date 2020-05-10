شكرا لقرائتكم فلافيو: الأهلى سبب شهرتى وهذا سبب رحيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الأنجولي أمادوا فلافيو، مهاجم الأهلي الأسبق، عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء إلى الشباب السعودى في صيف 2009.

أضاف فلافيو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق:"كان لابد من اتخذ خطوة الرحيل عن الاهلي، للبحث عن طموحات جديدة خاصة اني حققت كل شيء مع الفريق الأحمر، فضلا عن ان عرض الشباب السعودي، كان لا يمكن رفضه".

وعن اسوأ مباراة له مع الآهلي قال:"مباراة الزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا، في الموسم الأول لي مع الأهلي هى الأسوأ، حيث اهدرت وقتها ضربة جزاء وتعرضت لانتقادات كبيرة من الجماهير"، موضحا:"في تلك المباراة فزنا بهدفين نظيفين"

وأوضح:" أفتقد كل أبناء جيلى مثل ود بركات الذى لم تفارقه الضحكة وكذلك أبو تريكة وبركات ومتعب وفتحى وشوقى وشادى محمد فعلاقتى بهم كانت مميزة".

واختتم :" تألقى في الأهلى سبب شهرتى الكبيرة حتى ألان".

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وولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعدما لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتلتيكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.

لعب المهاجم الأنجولى 163 مباراة مع الأهلى، أحرز خلالها 58 هدفا مع المارد الأحمر، بدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره عام 2005، وانضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.

وسجل فلافيو أهدافا قاتلة ومهمة مع الأهلى فى الموسم الثانى وحصد لقب هداف الدورى المصرى، دوليا شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب، سجل فلافيو 5 أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات، تم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.