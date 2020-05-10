شكرا لقرائتكم فلافيو: تعلمت الكثير من الأهلى وأفخر بما حققته مع الأحمر من بطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأنجولى أمادو فلافيو نجم الأهلى الأسبق إنه تعلم الكثير خلال فترة تواجده في القلعة الحمراء خاصة بعد الموسم الأول الذى صبر فيه كثيرا حتى أصبح هداف الفريق.

أضاف فلافيو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق :" أول موسم لم يكن جيدا بالنسبة لى ولكن الأفضل بالنسة لى كلاعب أنى تعلمت كثيرا منها" موضحا أنه لا يلوم الجمهور فيها لأنه كان يتمنى منه تسجيل الأهداف.

أكد الأنجولى نجم الأهلى الأسبق أنه كان ضمن جيل مميز حقق معه العديد من الألقاب والبطولات التي ستظل عالقة في أذهان الجماهير الحمراء لافتا إلى أن اللاعب الذى لن يحقق إنجازات خلال مسيرته الكروية سيكون الأمر صعب بالنسبة له.

تابع فلافيو :" لكنى لم أترك نفسى بعد صيامى عن التهديف في الموسم الأول مع الأهلى ولكنى عملت على تطوير نفسي وزملائى ومدربى جوزيه ساندونى كثيرا على الرغم من أن بعض المسئولين لم يرغبوا في ولكن جوزيه أصر على بقائى".

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وولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعدما لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتلتيكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.

لعب المهاجم الأنجولى 163 مباراة مع الأهلى، أحرز خلالها 58 هدفا مع المارد الأحمر، بدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره عام 2005، وانضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.

وسجل فلافيو أهدافا قاتلة ومهمة مع الأهلى فى الموسم الثانى وحصد لقب هداف الدورى المصرى، دوليا شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب، سجل فلافيو 5 أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات، تم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.