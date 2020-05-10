شكرا لقرائتكم عمر جابر: صديقين سابقين بناشئين الزمالك يحاولون تهديدي وابتزازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمر جابر لاعب بيراميد أنه كان يتلقى رسائل على موبايله الخاص وكذلك زوجته وشقيقه، بالتهديد والابتزاز، ووصلت أن هؤلاء الأشخاص يستعينون ببلطجية لتهديده.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تاسم سبورتس: النيابة أمرت بحبس المتهمين بتهديد وابتزازي لمدة 15 يوما، والمتهمين لعبوا معي في ناشئين الزمالك ولكن لم يكملوا مشوارهم وقطعت علاقتي بهؤلاء الأشخاص والذين كنت أعتبرهما شقيقين لي، ولكن علاقتي انقطعت بهؤلاء الأشخاص منذ عامين.

شدد على أن الفنان حسن شاكوش ليس له علاقة بالأزمة ولكنه تدخل في الموضوع لحله بشكل ودي بحكم علاقتي الطيبة معه، مشيرا إلى أن الزمالك بيته ولن يتأخر عنه في أي وقت ولكنه يرتبط بعقد لمدة موسمين، والزمالك لم يطلب التعاقد معي بشكل رسمي.