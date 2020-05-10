شكرا لقرائتكم شوبير: مسئولة الفيفا طلبت إلغاء بند الـ8 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الإعلامي أحمد شوبير أن سارة سالمون مسئولة الفيفا غيرت موقفها بشأن مناقشة لائحة اتحاد الكرة الجديدة ، خلال اجتماعها مع مسئولي اللجنة الخماسية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مؤكدا أنها طلبت الغاء بند الـ8 سنوات، وأن تشهد الانتخابات وجود مقعدين على منصب نائب رئيس اتحاد الكرة و.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تاسم سبورتس: مسئولي اللجنة الخماسية اتفقوا على عقد جلسة ثانية غدا الأحد مع سارة سالمون بعد انقطاع الاجتماع عبر الفيديو، على أن يقوم مسئولي اللجنة الخماسية بتقديم مطالب جديدة بشأن اللائحة الجديدة.

شدد على أن اللجنة الخماسية متمسكة بتطبيق بند الـ8 سنوات، وسيتم عرضها على سالمون في اجتماع الغد، واللجنة الخماسية مصممة على إجراء الانتخابات وفقا للمقترحات التي تقدم بها، أو يتم تأجيل موعد إجراء الانتخابات لموعد لاحق.