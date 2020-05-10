شكرا لقرائتكم محمد يوسف يوضح دور هادي خشبة في اكتشاف نجوم الأهلي الحاليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال محمد يوسف مدرب الأهلي السابق أنه هادي خشبة كان له دور كبير في ظهور شباب الأهلي خلال تواجده في منصب قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء .

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وأضاف يوسف فى تصريحات تليفزيونية، أن خشبة أصر على متابعة هؤلاء اللاعبين " رمضان صبحي وكريم نيدفيد ومحمد هاني وناصر ماهر " وكان له دور كبير في تصعيدهم للفريق الأول في تلك الفترة وأصبحو من نجوم الفريق في التوقيت الحالي .

وتابع أن خشبة كان يُدير قطاع الناشئين بشكل مميز جداً وله نظرة كبيرة في اللاعبين الشباب الذي يكون لهم مستقبل كبير في كرة القدم .