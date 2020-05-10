شكرا لقرائتكم طبيب الغلابة لـ"قناة الزمالك": والدى أوصانى خيرًا بالفقراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، عن قيمة كشفه قائلاً: " كان الكشف بقيمة 5 جنيهات وتم زيادته في الشهورالأخير ة إلي 10 جنيهات". Advertisements وقال مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " أنه تتلمذ على يد أطباء كبار أمثال إسماعيل باشا محرز وعبد العظيم سليمان وعبدالعزيز الشريف". وأضاف، أن الطب مهنة إنسانية وليس تجارة مشيرًا إلي أن والدى أوصانى بالفقراء والعدالة الاجتماعية.

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