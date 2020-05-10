شكرا لقرائتكم هادي خشبة يكشف عن مُرشحه في انتخابات الأهلي الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال هادي خشبة نجم الأهلي السابق أنه قام بترشيح محمود الخطيب في الإنتخابات الأخيرة لأنه أحق بهذا المنصب نظراً لما إمتلكه من خبرات في هذا المجال خلال تواجده في المجالس السابقة .

وأضاف خشبة في تصريحات تلفزيونية، أنه قام بترشيح الخطيب لأنه قيمة كبيرة وإمتداد لمجالس الأهلي الكُبار مثل صالح سليم وحسن حمدي وإكتسب خبرات كبيرة خلال تواجده معهم في مجلس الإدارة ، خاصة وأنه يمتلك رصيد كبير لدى أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ولجماهير القلعة الحمراء أيضاً لما حققه وهو لاعب من إنجازات كبيرة .