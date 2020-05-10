شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فايلر يفكر فى "بدائل" أحمد فتحي بالأهلي خلال تجميد النشاط فايلر يفكر فى "بدائل" أحمد فتحي بالأهلي خلال تجميد النشاط يُجهّز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، سيناريوهات دعم الجبهة اليُمنى خلال الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى بنهاية الموسم الجارى، حيث رفض اللاعب تجديد عقده وقرر الرحيل لبيراميدز. وزير الرياضة ينهى أزمة العزل الصحى للحكام حال استئناف الدورى وعد الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بحل أزمة تفرغ الحكام أثناء فترة العزل الصحي فى حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بعودة مسابقة الدورى العام. الزمالك يُحذر اللاعبين من الظهور الإعلامى بعد رفع غرامة طارق حامد وجه مسؤولو الزمالك، تحذيراً إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض، بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق، بعدما قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب ظهوره في أحد برامج المقالب التليفزيونية، وقام اللاعب بتوجيه الشكر إلى رئيس القلعة البيضاء، قائلاً عنه: "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها عليّ ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب". Advertisements اعتذار وجلسة لحل أزمة "تفويت" أسامة نبيه مع غزل المحلة تدخل بعض الوسطاء لحل أزمة أسامة نبيه، المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى، مع غزل المحلة، بعد تصريحاته التليفزيونية التى أثارت جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة. فيديو.. كورونا يغير وجه الساحرة المستديرة أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطبيق قانون جديد يتيح للأندية إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من 3، وذلك بعد استئناف الدوريات مجددا، والمتوقفة فى الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا فى العديد من بلدان العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 5 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.