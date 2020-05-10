شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام: سنطبق الـ5 تبديلات بالدورى.. وسنستمر فى العمل بالـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، أن التعديلات الاخيرة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومنها الـ5 تبديلات في أي مباراة تتم في 3 توقفات فقط، حتى لا يتم إضاعة وقت خلال اللقاء، مشدداً أن الاتحاد الدولى ترك الأمر للاتحادات الأهلية أي إنه قد يقر الاتحاد المصرى 3 تبديلات في المباراة وليس خمسة.

وتابع وجيه أحمد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2 ببرنامج "جمهور التالتة"، إن إقرار العمل بالـ5 تبديلات هي الأنسب في حالة عودة النشاط الكروى بمصر المتوقف حاليا لتجنب انتشار فيروس كورونا، متابعا إنه سيكون مسموح بتبديل سادس حال الاحتكام في أي لقاء لوقت إضافى.

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وفيما يخص تقنية الفيديو الـ VAR قال وجيه أحمد:"وجود 3 أشخاص مع توفير مساحات التباعد لتطبيق التقنية لا يمكن أن يسبب مشكلة، أعتقد أن تطبيقه في مصر لا يمكن أن يسبب أي مشكلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا".

كما أوضح وجيه أحمد إنه سيستمر في تطبيق تقنية الـVar حال عودة النشاط الكروى في مصر، كانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى قد قررت تطبيق اقتراح الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3، فى الدورى المصرى حال عودته مجددا، وينتظر اتحاد الكرة قرار مجلس الوزراء بشأن مصير الدورى قبل اخطار الأندية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعودته.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات اختياريا خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا، جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.