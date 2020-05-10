شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعماله: الننى لم يصب بالكورونا..ولديه عروضا من ألمانيا وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء نظمى وكيل أعمال محمد الننى لاعب بشكتاش التركى، ان اللاعب سليم تماما ولم يصب بفيروس كورونا، ويشارك فى تدريبات فريقه التركى بشكل منتظم ، مشيرا إلى أنه يطمئن الجميع على صحة اللاعب بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا فى صفوف الفريق التركى.

وأعلن نادى بشكتاش التركى، الذى يضم الدولى المصرى محمد الننى، اليوم السبت، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا دون تحديد أسماء، بالإضافة إلى أحد العاملين بالنادى..وكشف النادى التركى أنه سيفحص جميع اللاعبين للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وقال بشكتاش، فى بيان رسمى، إنه بعد إجراء فحوصات الفيروس لجميع اللاعبين والعاملين بالفريق، استعداداً لاستئناف التدريبات، تبين إصابة أحد اللاعبين وأحد الموظفين بالنادى بفيروس كورونا.

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وقال نظمى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن الننى سيحسم مصيره من العودة إلى أرسنال الإنجليزى نهاية الموسم الجارى بعد انتهاء إعارته فى بشكتاش التركى، مشيرا إلى اللاعب يستبعد فى الوقت الحالى العودة إلى مصر أو اللعب فى الخليج.

تابع مدير أعمال اللاعب أن الننى لديه عروضا من أندية ألمانية وإيطالية وإنجليزية وجميعها من الدورى الممتاز، لكنه لم يحسم مصيره حتى الأن وسيكون الحسم نهاية الموسم الجارى.

وتطرق نظمى لعلاقة الننى مع جهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى، وقال إن الننى لم يطلب من البدرى استبعاده من المنتخب فى الفترة الأخيرة موضحا أنه لا توجد اتصالات بين الننى وجهاز المنتخب فى الفترة الأخيرة.