اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 9 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 9 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى على رأسها إصدار النادى بيانا رسميا بشأن تصريحات أسامة نبيه مدرب المنتخب السابق إلى جانب توضيح موقف بن شرقى.
الزمالك: ما قاله أسامة نبيه "خرافات".. ولم نحصل على بطولاتنا بالتفويت
أصدر نادى الزمالك، اليوم السبت، بيانا رسميا، عبر موقعه الرسمى بشأن التصريحات الأخيرة التى أدلى بها أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب ولاعب الفريق الأبيض الأسبق التى قال فيها إنه عندما لعب مع غزل المحلة ضد الزمالك لم يستطيع التسجيل فى شباك الفريق الأبيض.وجاء بيان الزمالك كالتالى:
يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور أن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة، بعد ما ردده بخصوص مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر في أحد البرامج ، مشددا على أن اللاعب أساء لنفسه و لكي يكسب شعبية مزيفه وسط جماهير الزمالك أطلق هذه التصريحات التي تسيء لنادى الزمالك العريق .
الزمالك يُحذر اللاعبين من الظهور الإعلامى بعد رفع غرامة طارق حامد
وجه مسؤولو الزمالك، تحذيراً إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض، بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق، بعدما قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب ظهوره في أحد برامج المقالب التليفزيونية، وقام اللاعب بتوجيه الشكر إلى رئيس القلعة البيضاء، قائلاً عنه: "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها عليّ ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب".
كارتيرون يستعين بالتجربة الروسية لحسم ملف المعارين بالزمالك
يعكف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال الوقت الحالى حول حسم ملف المعارين بالقلعة البيضاء للأندية الأخرى، حيث سيلجأ المدرب الفرنسى إلى شركة التحليل الروسية المتعاقد معها نادى الزمالك للحصول من خلال تقاريرها بمدى أهمية عودة بعض المعارين إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد من عدمه.
كما سيشاهد المدرب الفرنسى فيديوهات لكل لاعب مع ناديه المعار إليه حيث أعار الزمالك هذا الموسم إلى أكثر من نادى بالدورى المصرى ومنهم من تألق مع فريقه مثل الثنائى المعار للاتحاد السكندرى وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت إلى جانب أحمد فتوح الظهير الأيسر المعار لنادى سموحة بخلاف باقى المعارين للأندية الأخرى، لذا سيعمل المدرب الفرنسى خلال التوقيت الحالى على تحديد أهمية بعض المعارين فى الموسم الجديد من عدمه حتى تستطيع إدارة الزمالك تسويق الباقى من هؤلاء اللاعبين فى الموسم المقبل.
الزمالك يكشف حقيقة رحيل بن شرقى إلى طرابزون سبور التركى
كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك، عدم وصول عروض رسمية أو شفهية للمغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، حتى اللحظة الجارية، وذلك حتى يتم دراسة تلك العروض.
وجاء ذلك التوضيح من جانب مسؤولى الزمالك، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم السبت، أن النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك، أبدى موافقته على الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وخوض تجربة جديدة فى الدورى التركى وتحديدا فريق طرابزون سبور.
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