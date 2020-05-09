شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على تصريحات أسامة نبيه: نحصد البطولات بمجهودنا وليس بـ«التفويت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، اليوم السبت، بيانًا هاجم فيه تصريحات لاعب فريق نادي الزمالك السابق، حول فوز الزمالك بكأس مصر بالتربيطات.

وقال النادي في بيانه:«إن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة، بعد ما ردده بخصوص مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر في أحد البرامج، مشددا على أن اللاعب أساء لنفسه ولكي يكسب شعبية مزيفة وسط جماهير الزمالك أطلق هذه التصريحات التي تسيء لنادى الزمالك العريق» .

وشدد مجلس الزمالك على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه وليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره.

وحذر مجلس إدارة نادي الزمالك، أسامة نبيه الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة.

كان أسامة نبيه قد صرح مساء الخميس عبر قناة أون تايم سبورتس بأنه خلال لعبه لفريق غزل المحلة، واجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر في مباراة فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وحسب نبيه، فإنه أهدر بعض الفرص في تلك المباراة. بعضها لم يوفق فيها والبعض الآخر «قلبي ماطاوعنيش» على حد وصفه.

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وقال نبيه بأنه في أحد الكرات طالب إبراهيم حسن بتشتيت الكرة من أمامه قبل أن يسجلها.