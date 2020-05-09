شكرا لقرائتكم خبر عن «كييزا»: لا أفكر في يوفنتوس الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فيديريكو كييزا، نجم نادي فيورنتينا الإيطالي، أنه يفكر في الحاضر ومع فريقه وليس في الإشاعات المتزايدة عن اهتمام يوفنتوس بخدماته.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت اهتمام المسؤولين في السيدة العجوز بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال اللاعب، في حوار لصحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية: «الحاضر هو الوقت الوحيد الذي أركز فيه الآن».

وأضاف: «أفكر في العمل اليومي والأهداف المباشرة، نحن نتمنى أن نعود للعب والبقية ستأتي لاحقًا».

وكانت الحكومة الإيطالية قد سمحت للأندية بالعودة للتدريبات تمهيدًا لاستئناف بطولة الدوري بعد تعليقها منذ بداية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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